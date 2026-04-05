Karşıyaka Bornova 1877'yi 5-0 Mağlup Etti

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Mustafa Ünver, Abdurrahman Atabay, Hakan Furkan Tiraki

BORNOVA 1877: Mehmet Mert - Arda Kırgıl, Abdulkadir (Dk. 78 Baran), Çağan (Dk. 69 Boran), Arda Bilmez, Ertuğrul, Baran (Dk. 78 İlhan), Alper, Mete, Serkan, Enver (Dk. 58 Mehmet Anıl)

KARŞIYAKA: Sadri Ege - Arda Baran, İlyas, Ensar, Cumali, Alpay, Berat (Dk. 64 Murat), Onur (Dk. 64 Mücahit), Erhan (Dk. 83 Yakup Arda), Adem (Dk. 74 Ömer Faruk), Yasin (Dk. 83 Yusuf Gazzan)

GOLLER: Dk. 13 Onur, Dk. 68 Mücahit, Dk. 76 Ömer Faruk, Dk. 80 Alpay, Dk. 84 Murat ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Arda Bilmez, Çağan, Arda Kırgıl, Abdulkadir, Ertuğrul (Bornova 1877)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Karşıyaka alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bornova 1877'yi farklı yenip rakibini ateşe attı: 0-5. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 13'üncü dakikada Onur, 68'inci dakikada Mücahit, 76'da Ömer Faruk, 80'de Alpay, 84'te Murat attı. Bu sonuçla puanını 67 yapan Karşıyaka'nın sezonu ilk 3 sıra içinde bitirmesi kesinleşti. Grupta 21 puanı olan Bornova 1877'nin ise kümede kalması mucizelere kaldı.

Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür kadroda rotasyona gitti. Basatemür, geçen hafta Eskişehirspor karşısında sahaya çıkan ilk 11'de 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam son dönemde yedek kalan Sadri Ege, Arda Baran, İlyas, Cumali, Onur, Adem ve Yasin'i ilk 11'de oynattı. Sakatlığı bulunan Tolga kadroda yoktu.

7'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yasin'in sert şutunu kaleci Mert kurtardı.

13'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Ceza alanının sağında topla buluşan Erhan, rakiplerinin arasından topu penaltı noktasına çıkardı. Onur'un gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bornovalı Enver'in şutunda kaleci Ege gole engel oldu.

68'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahasında Yasin'in topuk pasıyla indirdiği topu Erhan kale önüne çıkardı. Gelen topa bekletmeden vuran Mücahit'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

76'ncı dakikada Karşıyakalı Erhan üçüncü asistini yaptı. Erhan'ın ceza alanının sağından kale önüne çevirdiği topa oyuna 2 dakikada önce giren Ömer Faruk dokunarak ağlarla buluşturdu: 0-3.

80'inci dakikada Karşıyaka'nın Mücahit'le başlayan atağında Yasin soldan yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Alpay dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

84'üncü dakikada Mücahit'in sağdan getirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Murat'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-5.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı