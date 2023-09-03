Karşıyaka, Berat Kalkan'ı kiralık olarak transfer etti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Kasımpaşa'dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berat Kalkan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka'da transferler devam ediyor. Daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Alpay Koldaş, Barış Sağır, Adem Büyük ve Ömer Alper Tatlısu kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak da 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berat Kalkan'ı kiralık olarak transfer ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Berat Kalkan. 2003 doğumlu kanat oyuncusu Berat Kalkan'ın geçici transferi için Kasımpaşa ile anlaşma sağladık. Berat'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR