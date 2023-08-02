Karşıyaka Belediyesi, Spor ve Ulaşımı Destekleyen Bisiklet Yollarını Genişletiyor

Karşıyaka Belediyesi, sporu yaşamın bir parçası haline getirmek ve Karşıyaka'yı spor kenti yapmak için bisiklet kullanımını destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru gençlerden yoğun ilgi görüyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sporla yaşayan bir kent için çalıştıklarını belirtti.

Sporu yaşamın bir parçası haline getirmek ve Karşıyaka'yı spor kenti yapmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, kent hayatında hem spor hem de ulaşım amacıyla bisiklet kullanımını destekleyen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karşıyaka'da bulunan bisiklet yollarına yenileri eklenirken özellikle ekstrem spor seven kullanıcılara yönelik hazırlanan ve geçtiğimiz yıl temmuz ayında hizmete açılan Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda her yaştan yurttaşımızın spora ilgisi var. Bu ilginin artarak devam etmesi için altyapımızı güçlendiriyor, projeler geliştiriyoruz, farklı spor alanlarına yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Yeni tesisler hazırlayarak imkan sunduğumuz spor branşlarına sürekli yenilerini ekliyoruz" dedi.

Vatandaşları sağlıklı bir yaşamla buluşturmak için yatırımlarına yön veren Karşıyaka Belediyesi, yaptığı spor tesisleriyle yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Yalı Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in ilk pump track bisiklet parkuru, heyecanı seven sporcu gençlerden yoğun ilgi görüyor.

243 METRELİK PUMP TRACK PİSTİ

Profesyonel sporcuların yanı sıra bisiklet sporuna yeni başlayan gençlere, kaykay ve paten kullanıcılarına hizmet veren parkur 243 metre uzunluğunda 800 metrekare pist ve 700 metrekare çim alan olmak üzere toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edildi. Yapısı ve özgün rotasıyla adrenalin tutkunlarına aradıkları heyecanı sunan parkur günün her saatinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Karşıyakalı kullanıcıların yanı sıra İzmir'in her yerinden sporcular İZBAN ile kolaylıkla ulaşım sağlayarak parkuru kullanabiliyor. Pump track bisiklet parkurundan günlük ortalama 200 sporcu faydalanıyor. Aydınlatma sistemi sayesinde gece gündüz kullanılabilen parkurda, yarışmalar da düzenleniyor.

SPORLA YAŞAYAN BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sporla yaşayan bir kent için çalıştıklarını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda her yaştan yurttaşımızın spora ilgisi var. Bu ilginin artarak devam etmesi için altyapımızı güçlendiriyor, projeler geliştiriyoruz, farklı spor alanlarına yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Yeni tesisler hazırlayarak imkan sunduğumuz spor branşlarına sürekli yenilerini ekliyoruz. Sporla büyüyen genç nesiller yetiştirmenin yanı sıra, yurttaşlarımız hem gündelik hayatın stresini sporla atıyor hem de aktif yaşlanmaya fırsat sunuyoruz. Pump Track Bisiklet Parkuru da adrenalin seven sporcular için düşündüğümüz bir tesisti. Hayata geçirdiğimiz ilk günden bu yana yoğun olarak kullanılıyor. Sporla yaşayan bir kent için çalışıyor ve üretiyoruz. Karşıyaka'mızda farklı branşlarda geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz" dedi.