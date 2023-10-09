Karşıyaka, Batman Petrolspor'u deplasmanda yendi ve liderliği geri aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra taraftarı önünde Turgutluspor'a tek golle mağlup olup liderliği kaptıran Karşıyaka, en önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u deplasmanda geriye düşmesine rağmen yendi ve koltuğunu geri aldı. Grubun en yüksek bütçeli takımlarından biri önünde Batman'da ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan Kaf-Kaf, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Eski teknik direktörlerinden Mesut Toros'un çalıştırdığı, eski file bekçisi Yusuf'un kalesini koruduğu rakibini 67'nci dakikada Yasin Ozan ve 83'üncü dakikada Fatih Taşdelen'in golleriyle 2-1 mağlup eden Karşıyaka, 5 maçta 4 galibiyetle 12 puana ulaşarak zirveyi 1 haftalık aranın ardından tekrar devraldı. İzmir ekibinde maçın bitişinin ardından futbolcular, Başkan Azat Yeşil ve yönetim soyunma odasında sevinç yumağı oldu. Ligin ilk haftası öncesi istifa eden Eski Şube Başkanı Ayhan Gültekin de deplasmanda soyunma odasına inerek takımın sevincini paylaştı.

USTA AYAKLAR DEVREDE

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle ligin en iddialı hücum hattını kuran Karşıyaka, en güçlü rakiplerinden biri önünde deplasmanda 3 puana usta gol ayaklarıyla ulaştı. Kaf-Kaf'ı galibiyete Teknik Direktör Ersin Aka'nın ikinci yarıda sahaya sürdüğü isimler taşıdı. Takımın deplasman golcüsü olan ilk 11'in değişmez ismi Yasin Ozan, yine dış sahada gol perdesini açtı. Bu sezon yedek kalan Fatih Taşdelen, ikinci yarıda oyuna girdikten sonra Yasin'e asist yapıp, ardından galibiyeti getiren gole imza attı. Kaf-Kaf'ın en tecrübeli hücum oyuncusu Adem Büyük de yine ikinci yarıda oyuna dahil olduğu maçta Fatih'e usta işi müthiş bir asist yaptı.

ATLAS BEBEK UĞURU

Karşıyaka'daki üçüncü sezonunda yedek kalan Fatih Taşdelen, ilk çocuğunu kucağına aldıktan sonra çıktığı deplasmanda 1 gol, 1 asistle galibiyeti getirdi. Eşi Sıla hafta içinde Atlas adını verdikleri erkek bebek dünyaya getiren 27 yaşındaki Fatih, bu sevinçle forma giydiği maçı asisti ve golüyle çeviren isim oldu. Bu sezon Yasin Ozan'ın gerisinde yedek kalıp ilk iki hafta süre alamayan golcü, son üç haftada ise sonradan oyuna dahil oldu.