Karşıyaka Basketbol, Zorlu Rakiplerle Mağlup Oldu

Karşıyaka Basketbol, ligde arka arkaya oynadığı güçleri rakiplerinden Fenerbahçe, A. Efes ve Galatasaray müsabakalarından galibiyet çıkarmayı başaramadı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk 5 haftasında istediği sonuçları elde edemedi. Sezona Aliağa Petkimspor mağlubiyetiyle başlayan İzmir temsilcisi, ikinci haftada sahasında Merkezefendi Basketbol'u yenerek ilk galibiyetini aldı. Ancak yeşil-kırmızılılar, sonrasında zorlu bir fikstüre girince istediği çıkışı yakalayamadı.

Faruk Beşok yönetimindeki Karşıyaka, üçüncü haftada deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 87-73'lük skorla mağlup oldu. Ardından güçlü rakibi A. Efes'i evinde ağırlayan İzmir ekibi, bu mücadeleyi de 101-87 kaybetti. Son olarak Galatasaray deplasmanına çıkan Karşıyaka, sahadan 103-83'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Böylece yeşil-kırmızılılar, ligde oynadığı son üç zorlu maçtan galibiyet çıkaramayarak istediği performansı ortaya koyamadı.

Hedef Trabzonspor maçı

Kötü gidişata son vermek ve yeniden çıkışa geçmek isteyen yeşil-kırmızılılar, 2 Kasım Pazar günü iç sahada Trabzonspor'u konuk edecek. İzmir ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. - İZMİR