Karşıyaka Basketbol, Zorlu Rakiplerle Mağlup Oldu
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, Fenerbahçe, A. Efes ve Galatasaray'a karşı oynadığı son üç maçta galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi, 2 Kasım'da Trabzonspor ile yapacağı maçta kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Karşıyaka Basketbol, ligde arka arkaya oynadığı güçleri rakiplerinden Fenerbahçe, A. Efes ve Galatasaray müsabakalarından galibiyet çıkarmayı başaramadı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk 5 haftasında istediği sonuçları elde edemedi. Sezona Aliağa Petkimspor mağlubiyetiyle başlayan İzmir temsilcisi, ikinci haftada sahasında Merkezefendi Basketbol'u yenerek ilk galibiyetini aldı. Ancak yeşil-kırmızılılar, sonrasında zorlu bir fikstüre girince istediği çıkışı yakalayamadı.
Faruk Beşok yönetimindeki Karşıyaka, üçüncü haftada deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 87-73'lük skorla mağlup oldu. Ardından güçlü rakibi A. Efes'i evinde ağırlayan İzmir ekibi, bu mücadeleyi de 101-87 kaybetti. Son olarak Galatasaray deplasmanına çıkan Karşıyaka, sahadan 103-83'lük mağlubiyetle ayrıldı.
Böylece yeşil-kırmızılılar, ligde oynadığı son üç zorlu maçtan galibiyet çıkaramayarak istediği performansı ortaya koyamadı.
Hedef Trabzonspor maçı
Kötü gidişata son vermek ve yeniden çıkışa geçmek isteyen yeşil-kırmızılılar, 2 Kasım Pazar günü iç sahada Trabzonspor'u konuk edecek. İzmir ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. - İZMİR