Karşıyaka Basketbol, üçüncü galibiyetini aldı
Karşıyaka Basketbol, 14. haftada sahasında Tofaş'ı mağlup ederek bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Maçın normal süresi 92-92 sona ererken, uzatmalarda üstünlük sağlayarak maçı 107-101 kazandı ve 14. sıraya yükseldi.

Karşıyaka Basketbol, 14. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Tofaş'ı mağlup ederek bu sezonki üçüncü galibiyetine imza attı.

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Karşıyaka Basketbol, Tofaş galibiyetiyle birlikte derin bir nefes aldı. 14. hafta mücadelesinde sahasında Bursa temsilcisini konuk eden yeşil-kırmızılılar, ilk periyodu 37-28 geride kapatmasına rağmen ilerleyen bölümlerde oyunda dengeyi kurmayı başardı. Normal süresi 92-92 sona eren karşılaşma uzatmalara giderken, taraftarının yoğun desteğini arkasına alan İzmir ekibi bu bölümde üstün bir performans ortaya koyarak parkeden 107-101 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Karşıyaka Basketbol, sezonun üçüncü galibiyetini elde ederken maç fazlasıyla düşme hattından çıkarak 14. sıraya yükseldi. Karşılaşmanın ardından Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan da mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk çeyrekte iyi bir savunma yapamadıklarını söyleyen Volkan, "Ancak sonrasında yaptığımız savunma değişikliği ve oyuncularımızın ortaya koyduğu üst düzey eforla oyunun momentumunu lehimize çevirdik. Haftalardır vurguladığım gibi çok iyi çalışıyoruz. Doğru yoldayız, oyuncularımız sahada müthiş bir mücadele ortaya koydular. Taraftarımız salonu doldurarak muhteşem bir atmosfer oluşturdular. Taraftarımızın desteğiyle her zaman çok daha güçlüyüz. Destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Dinleneceğiz, hatalarımızı analiz edeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda adım adım daha üst sıralara çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
