Karşıyaka Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon için kadrosunu güçlendiren Karşıyaka, antrenmanlara başladı. Antrenör Faruk Beşok yönetimindeki kadro, 6 yeni dış transfer ile güçlenirken, iç transferde de Mert Celep ile sözleşme yenilendi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi büyük oranda dağılan kadrosunu şimdiye kadar 6 dış transferle güçlendiren, iç transferde de sözleşmesi biten Mert Celep'le yeniden anlaşan Karşıyaka antrenmanlara başladı. Yeşil-kırmızılı takım antrenörlük görevine getirilen Faruk Beşok yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda parkeye indi. Yabancı transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

