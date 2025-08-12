Karşıyaka Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi büyük oranda dağılan kadrosunu şimdiye kadar 6 dış transferle güçlendiren, iç transferde de sözleşmesi biten Mert Celep'le yeniden anlaşan Karşıyaka antrenmanlara başladı. Yeşil-kırmızılı takım antrenörlük görevine getirilen Faruk Beşok yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda parkeye indi. Yabancı transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor