Haberler

Karşıyaka Basketbol Takımı Düşme Korkusuyla Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Bu sezon ligde zor günler geçiren Karşıyaka, sadece 1 galibiyet alarak düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Antrenör Faruk Beşok'un geleceği belirsiz ve kadroda radikal değişiklikler gündemde.

BU sezon eski başkanlarının mali destekleriyle kurduğu kadrolarla futbol ve voleybol branşlarında liglerinde zirveye çıkan Karşıyaka'nın en başarılı şubesi basketbolda ise işler iyi gitmiyor. Geçen sezon ana sponsorunu kaybettikten sonra kadrosu dağılıp küme düşmekten camiasının katkısıyla transfer yaparak kurtulan Kaf-Kaf bu sezon da dibe demir attı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 52'inci sezonunu geçiren, daha önce sonuncusu 2015'te iki kez şampiyon olan ligin en köklü ekiplerinden Karşıyaka bu sezon yine düşme korkusu yaşıyor.

TARRANT GİTTİ, BEŞOK YOL AYRIMINDA

Sezona 8 yabancıyla kadrosunu yenileyerek giren İzmir temsilcisi startta kaldı. Ligde geride kalan 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Karşıyaka, 5 yenilgiyle düşme hattında sondan ikinci sırada kaldı. Kaf-Kaf evinde Trabzonspor'a da 85-69 gibi farklı skorla yenilirken gözler Antrenör Faruk Beşok'a çevrildi. Trabzon maçı öncesi sezon başında transfer edilen Ricky Tarrant'la yollar ayrılırken, yeşil-kırmızılılarda bu hafta içinde radikal kararlar alınması bekleniyor. Kötü gidişin ardından yine sezon başında göreve gelen Antrenör Faruk Beşok da yolların ayrılması gündemde.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
