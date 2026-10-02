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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı uzatmalarda 78-71 yendi.

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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı uzatmalarda 78-71 yendi.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Karşıyaka, evinde Galatasaray'ı uzatma sonucu 78-71 mağlup etti. 4. periyodu 65-65 biten mücadelede Karşıyaka uzatmada üstünlük kurarak galibiyete ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Karşıyaka, evinde Galatasaray'ı 78-71 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 7, Briante Weber 3, Xavier Muntord 5, Markel Starks 11, Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 9, Hakan Sayılı, Kendall Munson 4, Yavuz Gültekin 7, Steven Enoch 14

Başantrenör: Nenad Markovic

Galatasaray: Jerome Robinson Jr., Şehmus Hazer 13, Aleksej Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Alen Smailagic 9, Chimezie Metu 6, Oumar Ballo 13, Efe Şekeroğlu, Nikola Ivanovic 7, Buğrahan Tuncer, Dyshawn Pierre 11

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 18-13 (Karşıyaka lehine)

Devre: 35-34 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 50-48 (Karşıyaka lehine)

4. Periyot: 65-65

1. Uzatma: 78-71 (Karşıyaka lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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