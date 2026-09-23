Karşıyaka Basketbol, son 12 günde 40 milyon TL ödeyip transfer yasağını kaldırdı

Karşıyaka Basketbol, transfer yasağını kaldırarak yeni kurulan takımını sahaya çıkarabilmek için 12 gün içinde FIBA ve TBF'deki dosyaları kapatmak amacıyla 40 milyon TL ödeme yaptı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Yiğit Tusder yönetimindeki yeşil-kırmızılılar, ekonomik anlamda rahatlamak ve yeni sezona sorunsuz bir şekilde başlamak için önemli adımlar attı. Kısa sürede oluşturulan kaynaklarla FIBA ve TBF'deki dosyaların kapatılması için yoğun bir çalışma yürütüldü.

Transfer yasağının kaldırılması ve sezon içinde lisans dondurma gibi yaptırımlarla karşılaşılmaması için FIBA'daki dosyalarda önemli ilerleme sağlandı. Vernon Carey'nin 1 milyon 466 bin 377 dolar olan dosyası, yapılan görüşmeler sonucunda 725 bin dolara indirildi. Bu miktarın 425 bin dolarlık bölümü oyuncuya ödendi.

Ayrıca Errick McCollum ve Nemanja Gordic'e ait dosyaların da önemli bölümleri kapatıldı ve transfer yasağı kaldırıldı. Bu dosyalar için kısa süre içerisinde yaklaşık 495 bin dolar ödeme yapıldı. Gerçekleştirilen ödemelerle birlikte Karşıyaka'nın sezon başında FIBA kaynaklı bir transfer yasağıyla karşılaşmasının da önüne geçildi.

Lisans engeli de aşıldı

Basketbol Süper Ligi'nin başlamasına kısa bir süre kala Karşıyaka Basketbol Şube Yönetimi, FIBA'daki dosyaların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu'ndaki (TBF) alacaklılarla da görüşmelere başladı. Kaf-Kaf; Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Samet Geyik, Serkan Menteşe ve Ege Özçelik ile antrenörler Ahmet Kandemir, Candost Volkan, Göktuğ Dilbazer, Milos Obrenovic ve Yağız Sertoğlu ile temasa geçti.

Yeşil-kırmızılı yönetim, söz konusu isimlere bir miktar nakit ve kısa vadeli çekten oluşan bir ödeme planı sundu. Ancak Samet Geyik dışında kalan alacaklılar bu teklifi kabul etmedi.

Tekliflerin kabul edilmemesinin ardından Karşıyaka Basketbol Şube Yönetimi, sponsorlardan sağladığı 14 milyon TL kaynağı devreye soktu. Bu kaynakla TBF'deki dosyalara ilişkin ödemeler nakit olarak gerçekleştirildi.

Böylece yeşil-kırmızılıların yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı 9 yeni oyuncuya lisans çıkarmasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Karşıyaka Basketbol Şube Yönetimi, son 12 günde toplam 40 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, şimdi ise mevcut takımın alacaklarına odaklandı. İzmir temsilcisinde kadroda yer alan oyunculara cuma gününe kadar ödeme yapılması gerekiyor. Yönetim, bu süreci de tamamlayabilmek için yeni kaynak oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğit Tusder: "Mevcut peşinat ödenip taksitlendirilen borçları da ödememiz lazım"

Karşıyaka Basketbol Başkanı Yiğit Tusder konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FIBA tarafında 5 dosya ile başladığımız süreç az önce sıfırlandı. Çok yorulduk çok gerildik. Ama bu daha küçük bir engel. BAT'ta daha dosyalarımız var. Mevcut peşinat ödenip taksitlendirilen borçları da ödememiz lazım. Yarın TBF yasaklarını kapatacağız. Allaha şükür Samet Geyik dışında kimse indirime gitmedi ama olsun hepsine yeteriz şükür. Armayı, sancağı düşürmeden gideceğiz. Sponsorlar, kaynaklar, kombineler her şey çok kıymetli" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı