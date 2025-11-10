Haberler

Karşıyaka Basketbol, Michal Sokolowski ile Anlaşmaya Vardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir başlangıç yapan Karşıyaka Basketbol, Polonyalı oyuncu Michal Sokolowski'yi kadrosuna katmak için anlaşma sağlamaya çalışıyor. Kulüp, Başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik kadro ve transferler üzerine yoğunlaşmış durumda.

Karşıyaka Basketbol, daha önce Beşiktaş forması da giyen 33 yaşındaki Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

Basketbol Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Karşıyaka Basketbol, ilk 7 haftalık periyotta beklentilerin oldukça altında kaldı. İzmir ekibi bu süreçte sadece 1 galibiyet elde ederken, diğer 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonuçların ardından 16 takımlı ligde 15. sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kötü gidişatın ardından Karşıyaka yönetimi, Başantrenör Faruk Beşok'la yollarını ayırma kararı aldı. Yeni bir teknik kadro arayışına giren İzmir temsilcisi, aynı zamanda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda yeşil-kırmızılılar, daha önce Beşiktaş forması giyen ve son olarak İtalya ekibi Dinamo Sassari'de oynayan 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Tarafların birçok konuda anlaşmaya vardığı, son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Dinamo Sassari formasıyla 9.8 sayı ve 2.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.