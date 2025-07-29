Karşıyaka Basketbol Kulübü Transferde İki Oyuncu ile Anlaştı

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BASKETBOL Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, yaşadığı maddi sorunlara rağmen pivot Egemen Güven ve Ömer Can İlyasoğlu ile transferde anlaşma sağladı. Resmi imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın transferde iki oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edildi. Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren yeşil-kırmızılıların geçtiğimiz sezonu Merkezefendi Denizli'de tamamlayan eski oyuncusu pivot Egemen Güven ve son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Ömer Can İlyasoğlu ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin iki basketbolcu ile el sıkıştığı, resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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