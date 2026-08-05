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Karşıyaka Basketbol transferde hız kesmiyor: 3 yeni isim

Karşıyaka Basketbol transferde hız kesmiyor: 3 yeni isim
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Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-kırmızılılar, Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı ve Ishmael El-Amin olmak üzere 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Yiğit Tusder, hedeflerinin play-off olduğunu açıkladı.

Karşıyaka Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites yükseltirken, şimdiden kadrosuna 3 yeni isim dahil etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalarda aldığı sonuçlarla lige tutunan yeşil-kırmızılılar, bu sezon aynı sıkıntıları yaşamamak adına sil baştan bir kadro kurarak daha iddialı bir ekip oluşturmayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarına hız veren İzmir temsilcisi, şu ana kadar 3 önemli takviyeye imza attı. İlk olarak 26 yaşındaki kısa forvet Yavuz Gültekin'i kadrosuna katan Karşıyaka, ardından yine 26 yaşındaki uzun forvet Hakan Sayılı'yı renklerine bağladı. Yeşil-kırmızılılar, son olarak yabancı oyuncu transferinde de 27 yaşındaki oyun kurucu Ishmael El-Amin ile anlaşma sağladı.

Böylece yeni sezon öncesinde kadrosuna 3 yeni isim dahil eden Karşıyaka'nın, transfer çalışmalarına devam ederek rotasyonunu güçlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sezondaki hedeflerinin play-off olduğunu ve bu doğrultuda bir kadro oluşturacaklarını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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