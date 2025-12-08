Karşıyaka Basketbol, haftayı son sırada tamamladı

Haberler

Karşıyaka Basketbol, 10. hafta maçında Beşiktaş'a kaybetmesi ve Büyükçekmece Basketbol'un galip gelmesi sonucu averaj farkıyla son sıraya düştü. Başantrenör Candost Volkan, maç sonrası değerlendirmelerinde takımının performansını övdü ve gelecek haftalar için umutlarını dile getirdi.

Karşıyaka Basketbol, 10. hafta maçında Beşiktaş'a mağlup olmasının ve Büyükçekmece Basketbol'un galip gelmesinin ardından averaj farkıyla son sıraya geriledi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'daki çöküş sürüyor. 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden İzmir temsilcisi, rakibine yenilerek kazanamama serisini sürdürdü. Düşme hattındaki doğrudan rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'un haftayı galibiyetle kapatmasının ardından yeşil-kırmızılılar, -150 averajla son sıraya geriledi. Karşıyaka Basketbol Başantrenörü Candost Volkan da maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güçlü bir takımla karşılaştıklarını ifade eden Volkan, "Çok formda ve lig lideri olan rakibimize karşı, 2.çeyreğin son 5 dakikasındaki kırılma haricinde maç boyunca iyi mücadele ettik. İyi savunma yaptığımız dönemlerde rakibimize verdiğimiz 14 hücum ribaundu nedeniyle gelen 2.şans sayıları, maçta geri dönmemize engel oldu. Her hafta üzerine koyarak devam eden mücadelemizi, gelecek haftadan itibaren galibiyete çevirmeye başlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Karşıyaka Basketbol, 11. hafta mücadelesinde kendisi gibi düşme hattında yer alan Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İZMİR

