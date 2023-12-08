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Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray maçını değerlendirdi

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P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında oynayacakları Galatasaray maçının zorlu olacağını belirtti. Sarıca, takımının genel durumunu ve hedeflerini açıkladı.

P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında oynayacakları Galatasaray maçının zorlu olacağını belirterek, "Karşılaşmayı taraftarlarımızın önünde oynayacak olmamız bizi motive ediyor, ama Galatasaray kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir rakip" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren P. Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçını ve takımının genel durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Lige kötü bir başlangıç yapmadıklarını belirten Sarıca, sezon başında yaşanan bu kayıpların her takımın başına gelebilecek olaylar olduğunu vurguladı. Ufuk Sarıca, "Ligin ilk dönemi tam hazır değildik. Ayrıca lige de çok zor bir fikstürle başladık" dedi.

"İstikrarlı oyunumuzu sürdürmemiz gerekiyor"

Ligin ilk bölümünde kayıplar yaşadıklarını dile getiren Sarıca, "İlk 5 maçlık periyotta iki-üç mağlubiyet aldık ama sonrasında kilometre yapması gereken bir takımdık. Zamanla çalıştıkça beraber oynadıkça daha iyi şeyler yapan daha fazla kazanan bir takım olduk. Ama sezon ortasındayız. Form grafikleri sezonu o kadar yoğun hemen hemen her 3 günde bir maç oynuyoruz. Geçen hafta 6 günde 3 tane maç oynadık. Üçünü de kazanma başarısı gösterdik. Bir maçta da sayı farkını da dengeledik. Bu da çok önemliydi. Bundan ötürü aslında takımın zaten sezon başındaki kurduğumuz takımın kurgusundan memnunduk ama özellikle bazı oyuncularımızın geç hazır olabileceğinden de o gün de emindik. Sonuçta baktığımız vakit bizim uzun oyuncularımız özellikle 2002'li bir Türk oyuncumuz var Furkan. Vernon 2001'li, yine kadromuza yeni kattığımız Hakan'da 2000 doğumlu, çok da genç oyuncular. Bundan ötürü de zaman bizim lehimize çalışıyor. Bu yakaladığımız istikrarı, oyun anlayışını sezona yaymamız ve sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Taraftarlarımız bizi motive ediyor"

Galatasaray karşılaşmasının kazanmak istedikleri maç olacağını ifade eden Sarıca, "Ligde 10. hafta sonunda 3. sıradayız ve önemli maçlar oynadık, önemli galibiyetler de elde ettik. Bu bir avantaj olabilir. Dolayısıyla bu maça da yine en iyi şekilde, en ciddi halimizde hazırlanıyoruz. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçlar tabii ki çok daha farklı oluyor. Özellikle son iki iç saha maçımızı dolu tribünlere karşı oynadık. Galatasaray, şu anki bulundukları konumu bence hak etmiyor. Tehlikeli bir rakip. Bizim de sahada son derece dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları iki takımında gruptan çıkma şansları olduğunu söyleyen P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, sözlerini şöyle noktaladı:

"Avrupa'da iki zorlu deplasman maçımız var, ikisi de zor ve sıkıntılı olacak. Çünkü ikisinin de yukarılarda bitirme ihtimali var. Deplasmanlar zaten zor oluyor. Kendi elimizde sonuçta ikisini de kazanabiliriz. Bu grubu lider bir şekilde bitirip, play-ınn oynamamak büyük bir avantaj. O arada Avrupa maçı oynamıyorsun deplasmana gitmiyorsun. Çünkü iki gün arayla play-ınn maçlarını oynuyorsun. Değişik seyahatler olabiliyor. En büyük hedefimiz ve arzumuz grubu birinci sırada bitirmek." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ufuk Sarıca Galatasaray Karşıyaka Basketbol Süper Lig Spor Güncel Haberler

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