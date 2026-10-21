Karşıyaka Başantrenörü Markovic, yeni takımın erken uyumundan memnun olduğunu söyledi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, sezon öncesinde yaşanan sorunlara rağmen kısa sürede takım kimyası ve uyumunun oluşmasından memnun olduğunu belirterek, oyuncularının sahaya yansıttığı mücadele, enerji ve bağlılıktan övgüyle söz etti.

Türk basketbolunun en önemli kulüpleri arasında yer alan ve 53 sezondur aralıksız Süper Lig'de mücadele eden Karşıyaka, bu sezon taraftarını üzmemek için yepyeni bir takım oluşturdu.

Yeni yönetim, başantrenörlük görevi için 9 yıl aranın ardından yeniden İzmir temsilcisine dönen Nenad Markovic ile anlaşırken, kadroya 3'ü yerli olmak üzere 10 oyuncu dahil edildi.

Galatasaray maçında sakatlanan Xavier Munford'un yerini de hemen Yakuba Ouattara ile dolduran yeşil-kırmızılılar, 4 haftada 2 galibiyet almayı başardı. Karşıyaka, 2 iç saha maçını da kaybetmedi.

"Oyuncularımın enerjilerinden çok memnunum"

Başantrenör Nenad Markovic, AA muhabirine, daha önce de Karşıyaka'da görev yaptığını anımsattı.

Yeni bir takım olduklarını ve her takımın 7-8 yeni oyuncuyla sezona başladığını aktaran Markovic, şöyle konuştu:

"Kadrolar tamamen değişmiş durumda. Sezon öncesinde yaşadığımız birçok sorun nedeniyle yalnızca 1 aylık hazırlık döneminin ardından takım kimyasını, oyununu ve uyumu oluşturmak normalde kolay değil ama takım içinde iyi bir atmosferin ve uyumun erken oluştuğunu düşünüyorum. Oyuncularımız ilk günden itibaren çalışmaya oldukça hazırdı. Sorun, herkesin başlangıçtan itibaren bir arada olmamasıydı. Oyuncular takıma parça parça, farklı zamanlarda katıldı."

Markovic, kulübün sakatlanan oyunculara ve takımın ihtiyaçlarına göre gerekli adımları attığını vurguladı.

İyi transferler yaptıklarını aktaran Markovic, "Çalışmaya devam etmeliyiz. Sezon henüz çok erken bir aşamada. Tüm oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleden, enerjilerinden, dayanıklılıklarından ve bağlılıklarından çok memnunum. Nasıl bir takımın formasını giydiklerinin farkındalar. Etraflarındaki insanların tutkusunu anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Geçen sezon Karşıyaka camiası çok stresli bir süreçten geçti"

Kaptan Yavuz Gültekin de çok geç kurulan bir takım olduklarını ve maçlarla birlikte takımın birbirine alışmaya başladığını söyledi.

Hedeflerinin play-off olduğunu belirten Yavuz Gültekin, "Geçen sezon Karşıyaka camiası çok stresli bir süreçten geçti. Bu sezon elimizden geldiğince o stresi onlara yaşatmamak istiyoruz. Play-off stresini yaşatmak istiyoruz. İnşallah düşündüklerimizi, çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalışacağız." diye konuştu.

Yavuz Gültekin, yönetimin çok iyi çalıştığını ve destek olduğunu, verilen emeğin karşılığını saha içerisinde vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA