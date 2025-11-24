Karşıyaka, Bahis Soruşturması Sonrası Amatör Transferle Sorunları Aşmaya Çalışıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 oyuncusu futbolda bahis soruşturması kapsamında liglerdeki yüzlerce futbolcuyla birlikte 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası alan şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka defansta oluşan soruna amatör transfer yaparak çare buldu. Stoperlerinden Erol Zöngür'ün 12 ay, Hıdır Aytekin'in 45 gün ceza almasıyla sıkıntı yaşayan Kaf-Kaf, daha önce amatörden birçok ismi vitrine çıkaran Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün raporuyla Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup ekiplerinden Cumayeri Belediyespor'dan 19 yaşındaki stoper Ethem Örgev'i renklerine kattı.

ÖMER FARUK İNDİRİM BEKLİYOR

Futbol Federasyonu, bahis soruşturması nedeniyle kadro kurmakta sorun yaşayan kulüpler için amatör transferi açmıştı. Soruşturma nedeniyle 2 haftadır duran alt ligler bu hafta yeniden başlayacak. 7 önemli oyuncusundan yoksun olan Karşıyaka 29 Kasım Cumartesi günü Alsancak Stadı'nda Denizli İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Karşıyaka daha önce eylül ayında bahis nedeniyle PFDK'dan 8 ay ceza alıp yeni verilen alt sınırdan cezalarla sahalara erken dönüş umudu doğan golcü Ömer Faruk Sezgin için de Tahkim Kurulu'nu bekliyor. Sezon başında transfer olduğu Kaf-Kaf'ta oynayamadan ceza alan Ömer Faruk geçen hafta tekrar takıma katılıp antrenmanlara başlamıştı.