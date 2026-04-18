Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftada Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 88-74 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 8. kez kaybetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Ford, Homesley 8, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 11, Koprivica, Ponitka 9, İsmet Akpınar 8, Göktuğ Baş 11, Hale 14

Karşıyaka : Sokolowski 2, Samet Geyik 4, Bishop 22, Manning 21, Moody 7, Young 23, Gordic 1, Alston 4, Mert Celep 4

1. Periyot: 14-20

Devre: 35-46

3. Periyot: 55-66

Beş faulle çıkan: 35.20 Göktuğ Baş (Bahçeşehir Koleji)

Kaynak: AA / Emre Doğan
