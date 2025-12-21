Haberler

Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne Son Anlarda Pes Etmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne evinde 74-71 mağlup oldu. Son dakikaları çekişmeli geçen maçta Kaf-Kaf, düşme potasında kalmaya devam etti. Antrenör Candost Volkan, takımın iyi bir mücadele gösterdiğini belirtti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne evinde son anlara kadar pes etmemesine rağmen 74-71 mağlup oldu. Son anlarda guard Moody ile hücumlardan yararlanamayan Kaf-Kaf 12 haftada 2 galibiyetle düşme potasında kaldı. Yeşil-kırmızılılarda karşılaşmadan önce Galatasaray'dan takıma katılan yeni transfer pivot Bishop 1 sayı, 4 ribaundla görev yaptı.

Takımının mücadelesini alkışlayan Antrenör Candost Volkan, "Çok iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı, özellikle son çeyrekte sadece 11 sayıya izin verdik. Ancak bu maçta da iyi savunma yapmamıza rağmen rakibimize 19 hücum ribaundu vermemiz, kolay ikinci şans sayıları bulmalarına neden oldu. Doğru yoldayız, savunma kimliğimizi ortaya koyuyoruz. Her hafta gelişmeye devam ediyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda bu mücadelemiz sonuca da dönüşecektir. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum, onlarla her zaman daha güçlüyüz. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
