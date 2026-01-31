Haberler

Karşıyaka evinde moral arıyor

Güncelleme:
Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup'ta üst üste puan kayıplarının ardından evinde Alanya 1221 ile karşılaşacak. Maç öncesinde takım, kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrede Afyonspor'la (D) berabere kaldıktan sonra Kütahyaspor ve Balıkesirspor'a (D) yenilerek üst üste puan kayıpları yaşayan Karşıyaka yarın evinde Alanya 1221 karşısında çıkış arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek.

Maçın biletleri maraton tribünü 100, misafir 130, numaralı 300, VIP tribünü 750 ve bin 250 TL'den satışa sunuldu. Ligde 37 puanla 4'üncü sırada yer alan yeşil-kırmızılı takım, 20 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Karşıyaka ligin ilk yarısında Alanya temsilcisini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan yeni transferlerden Yusuf Gassan Karasu kadroda yer almayacak.

500

