Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile İki Maçta İki Galibiyet Elde Etti

Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile İki Maçta İki Galibiyet Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım yönetiminde çıktığı iki maçta da galip gelerek zirve takibini sürdürüyor. Yıldırım, Kırşehir FSK’yı 4-0 ve Bulvarspor’u 1-0 yenerek takımın galibiyet hasretini sona erdirdi.

Karşıyaka, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerin Karşıyaka'da Ahmet Yıldırım'la birlikte işler yoluna girmeye başladı. Mustafa Reşit Akçay'dan sonra yeşil-kırmızılı takımın başına geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Karşıyaka'nın başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet elde etmeyi başardı. İlk olarak Kırşehir FSK deplasmanında görevine başlayan Yıldırım, bu müsabakadan 4-0'lık galibiyetin alınmasını sağladı. Son olarak da hafta sonu taraftarının önünde ilk maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada da Bulvarspor'u 1-0'lık skorla geçerek yeşil-kırmızılıların başında 2'de 2 yapmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, Yıldırım'la birlikte kazanamama hasretini sonlandırıp galibiyet serisine başlamış oldu.

Zirve takibi devam ediyor

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'la birlikte tekrar çıkışa geçen Karşıyaka, son iki haftada 6 puan toplayarak zirve takibini sürdürdü. Lider Bursaspor'la arasında 9 puanlık bir fark bulunan yeşil-kırmızılılar, bu süreçte hata yapmayıp rakibinin kayıp yaşamasını bekleyecek. Yıldırım'ında oyuncuları bu konuda motive edip konuşmalar yaptığı öğrenildi. İzmir ekibi, 2 Şubat Pazar günü 23 Elazığ FK'yı deplasmanda yenerek ikinci yarıdaki ilk üç maçını da kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İrem Derici'den kötü haber!
img

Kaçak göçmenleri taşırken yakalanan sürücüden akla zarar savunma
img

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.