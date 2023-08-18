Karşıyaka, Adem Büyük'le sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, golcü futbolcu Adem Büyük ile resmi sözleşme imzaladı. Adem Büyük, daha önce Galatasaray'da forma giymiş ve Süper Lig'de 68 gol atmış bir futbolcudur.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka daha önce prensipte anlaştığı yıldız golcü Adem Büyük'le resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpte 12 Ağustos'ta yapılan olağanüstü kongre öncesinde camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu aracılığıyla tecrübeli futbolcuyla anlaşan yönetim; Başkan Azat Yeşil, Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace ve Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in katıldığı törenle deneyimli forvet ile sözleşme imzaladı. Adem, imza töreni öncesinde kulübün sağlık sponsoru olan hastanede sağlık kontrolünden geçti.

KURTLAR VADİSİ GÖNDERMESİ

Karşıyaka, Adem Büyük'ün transferini sosyal medyada ses getiren bir göndermeyle duyurdu. Yıllar önce ünlü televizyon dizisi Kurtlar Vadisi'nde yer alan "En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük" cümlelerinin geçtiği sahneyi kulanan yeşil-kırmızılılar, ardından Adem Büyük'ün gollerinden oluşan bir videoyla transferi müjdeledi.

SÜPER LİG'DE 68 GOL ATTI

Beşiktaş'ta profesyonel olan 36 yaşındaki Adem Büyük, kariyerinde 4 maçta A Milli Takım formasını da giydi. Altay, Manisaspor, Mersin İY, Boluspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'da oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer olan Adem, bu kulüpte bir sezonda 11 gol atarken, o sezon sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü de kaydetti. Malatyaspor'da 2 sezon önce Süper Lig'de 34 maçta 17 gol atıp sezonun en golcü yerli futbolcusu olan Adem, geçen sezon Manisa FK'da 5 gol attı. Adem Büyük, Süper Lig'de kariyerinde 277 maçta 68 gol, 1'inci Lig'de 161 maçta 63 gol kaydetti.