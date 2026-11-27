Karşıyaka, 3'üncü sıradaki Denizli Büyükşehir Belediyespor'u yenmeyi hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 5'inci sıraya gerileyen Karşıyaka, yarın evinde 3'üncü sıradaki Denizli Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki 10'uncu hafta maçı saat 16.00'da başlayacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Bahçelievler Belediyesi'ne 3-1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen Karşıyaka yarın evinde 3'üncü basamaktaki Denizli Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Lider Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 17.30'da Yeşilyurt'a konuk olacağı grupta 13.00'te Eczacıbaşı-İzmir DSİ, 14.00'te Akhisar Bld-Vakıfbank, 16.00'da Altınordu-Bahçelievler Bld ve Bodrumspor-Bergama Bld maçları oynanacak.