Haberler

Karşıyaka 3 puan için deplasmanda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka 3 puan için deplasmanda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda iki haftada galibiyetle tanışamayıp hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka yarın Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda iki haftada galibiyetle tanışamayıp hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka yarın Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arayacak. Minareli Çavuş Sahası'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fatih Taşdelen, Veysel Karani ve Emircan forma giyemeyecek. Konuk Karşıyaka taraftarları için toplam bin seyirci kapasiteli Minareli Çavuş Tesisleri'nde 58 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı. Kaf-Kaf ligde ilk hafta Etimesgutspor'a 1-0 kaybettikten sonra geçen hafta İzmir derbisinde Altay'la 1-1 berabere kalıp hanesine 1 puan yazdırabildi. Bursa temsilcisi ise ilk hafta Söke 1970 SK'yı 1-0, ikinci hafta Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 yenip 2'de 2 yaptı.

BAŞKAN TUSDER'İN BAYRAK SAVUNMASINA 5 BİN TL CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3'üncü Lig'de 12 Eylül Cumartesi akşamı oynanan Karşıyaka-Altay maçının ardından Alsancak Stadı'nda santra noktasına taraftarlarından aldıkları takımlarının bayrağını dikmeye çalışan siyah-beyazlı futbolculara müdahale eden Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'e akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL ceza kesti. Yeşil-kırmızılı kulüp, derbide taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 35 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 30 bin TL ceza aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini

Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti

Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler

Okul çıkışı boş araziye götürüp kabusu yaşattılar