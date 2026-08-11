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Karşıyaka'da 3 oyuncuya transfer izni

Karşıyaka'da 3 oyuncuya transfer izni
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TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, teknik heyetin raporu doğrultusunda Samet Sargın, Yusuf Gassam Karasu ve Hüseyin Gündüz'e başka kulüplerle transfer görüşmesi yapma izni verdi. Samet 22 maçta 3 asist yaparken, Yusuf sadece 31 dakika süre aldı; Hüseyin'e ise Somaspor, Gölcükspor ve Adana Adaletspor talip oldu. Oyuncuların geleceği görüşmelerin ardından netleşecek.

Karşıyaka'da, Samet Sargın, Yusuf Gassam Karasu ve Hüseyin Gündüz'e, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapmaları için izin verildi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-kırmızılılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda üç oyuncuya, kendileriyle ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaları için izin verildi.

Karşıyaka'da genç orta saha oyuncuları Samet Sargın ve Yusuf Gassam Karasu'nun başka kulüplerle görüşmesine onay çıktı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 takımından transfer edilen 19 yaşındaki Samet Sargın, yeşil-kırmızılı formayla 22 karşılaşmada görev alırken 3 asistlik katkı sağladı. 2025-2026 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig ekibi Samandağ'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Yusuf Gassam Karasu ise geçtiğimiz sezon 3. Lig'de yalnızca 31 dakika süre alabildi.

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon devre arasında amatör ligden transfer edilen Hüseyin Gündüz'e de taliplerin olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı formayla 10 maçta görev yapan oyuncuyla Somaspor, Gölcükspor ve Adana Adaletspor'un ilgilendiği belirtildi. Tecrübeli oyuncuya, kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşerek gelen teklifleri değerlendirmesi için izin verildi.

Hüseyin Gündüz'ün yanı sıra Samet Sargın ve Yusuf Gassam Karasu'nun yapacağı görüşmelerin ardından oyuncuların geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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