Karşıyaka, 3. Lig'de Yenilgisiz Şampiyonluk Yarışında

Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup'taki şampiyonluk mücadelesinde, sezon boyunca yalnızca 5 gol yiyerek dikkatleri üzerinde topladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki takım, ligdeki son 7 maçta yalnızca bir gol yedi. Eskişehirspor ile yapacağı zorlu maç öncesinde destekçiler de yanlarında.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka bu sezon profesyonel liglerde mağlubiyet almayan 3 takımdan biri konumunda. Türkiye'deki 139 profesyonel takım arasında Karşıyaka, dün derbide Galatasaray önünde evinde mağlubiyetten 90+5'inci dakikada attığı golle kurtulan Fenerbahçe ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlikspor bu sezon yenilgi almadı.

Alt liglerde Kaf-Kaf ve Sebat'ın bilekleri bükülmedi. Kulüpteki mali sıkıntılara rağmen camiasının desteğiyle kurduğu kadroyla, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde bu yıl müthiş performans sergileyen Karşıyaka tüm liglerin en az gol yiyen ikinci takımı da oldu.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Etimesgutspor bu sezon kalesinde 4 gol görürken, Karşıyaka ise 5 gole geçit verdi.

SON 7 MAÇTA 1 GOL YEDİ

Karşıyaka ligde son 7 maçta yalnız Altay derbisinde 1 gol yiyip 6 maçta kalesini gole kapattı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusu hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen son hafta Denizli İdmanyurndu'nu altyapısından gençler takviyeli kadrosuyla 2-0 yenen Kaf-Kaf'ta kaleyi geçen hafta profesyonel olan 18 yaşındaki Sadri Ege Dipçi korumuştu.

FUTBOLA HAKAN ÇELİKER DESTEĞİ

Gruptaki şampiyonluk yarışında bu hafta en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a konuk olacak Karşıyaka'ya eski futbol şube yöneticilerinden Hakan Çeliker destek verdi. Eskişehirspor maçının deplasman giderlerini Hakan Çeliker karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
