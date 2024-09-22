Karşıyaka, 23 Elazığ FK'yı 2-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ağırladığı 23 Elazığ FK'yi 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller İshak ve Bedran'dan geldi.
TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karşıyaka konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Ayberk Yalçınkaya, Mehmet Özgür İşbilen
Stadyum: Alsancak Mustafa Denizli
Karşıyaka: Hakan, Ferdi, Abdulkadir, İsmail, Kadir, Ali Sinan (Mert Yusuf dk. 65), Hakan Barış (Sefa dk. 79), Erdal (Çağatay dk. 66), Cenk Ahmet, İshak (Ercan dk. 89), Enes (Bedran dk. 79)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
23 Elazığ FK: Akın İsmail, Görkem Can, İlyas, Sezer, Ulaş (Muhammed dk. 84), Muzaffer, Emin, Mert (Güray dk. 71), Güney (Mert Sadık dk. 72), Musa ( Hüseyin Akın dk. 55), Burak (Berke dk. 84)
Teknik Direktör: Ümit Tütünci
Goller: İshak (dk. 20), Bedran (dk. 83) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Ali Sinan, Hakan, Kadir (Karşıyaka), Görkem Can (23 Elazığ FK) - İZMİR