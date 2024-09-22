Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, 23 Elazığ FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Karşıyaka, 23 Elazığ FK'yı 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ağırladığı 23 Elazığ FK'yi 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller İshak ve Bedran'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karşıyaka konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Ayberk Yalçınkaya, Mehmet Özgür İşbilen

Stadyum: Alsancak Mustafa Denizli

Karşıyaka: Hakan, Ferdi, Abdulkadir, İsmail, Kadir, Ali Sinan (Mert Yusuf dk. 65), Hakan Barış (Sefa dk. 79), Erdal (Çağatay dk. 66), Cenk Ahmet, İshak (Ercan dk. 89), Enes (Bedran dk. 79)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

23 Elazığ FK: Akın İsmail, Görkem Can, İlyas, Sezer, Ulaş (Muhammed dk. 84), Muzaffer, Emin, Mert (Güray dk. 71), Güney (Mert Sadık dk. 72), Musa ( Hüseyin Akın dk. 55), Burak (Berke dk. 84)

Teknik Direktör: Ümit Tütünci

Goller: İshak (dk. 20), Bedran (dk. 83) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Ali Sinan, Hakan, Kadir (Karşıyaka), Görkem Can (23 Elazığ FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Denizli Yerel Haberler Karşıyaka Alsancak 3-sayfa Elazığ Futbol Spor

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi
Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Roma Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Udinese maçı kaç kaç, maç bitti mi? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Manchester City Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne? Ali Koç Mourinho kavga mı etti? GS FB derbi sonrası Ali Koç ve Mourinho arasında ne oldu? Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Brighton - Nottingham Forest maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });