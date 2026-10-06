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Karşıyaka, 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

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Karşıyaka, 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Karşıyaka, evinde yenik duruma düştüğü maçta 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yenerek tur atladı. Karşıyaka'nın golleri Eren Arda Şan ve Erhan Öztürk'ten gelirken Afyonkarahisarspor'un tek golü Hıdır Aytekin'in kendi kalesine gönderdiği toptan oldu.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde 1923 Afyonkarahisarspor'u evinde yenik duruma düştüğü maçta mağlup eden Karşıyaka tur atladı: 3-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 26 ve 51'inci dakikalarda Eren Arda Şan ile 76'ncı dakikada Erhan Öztürk attı. Konuk ekibin tek golünü 19'uncu dakikada ev sahibinden Hıdır Aytekin kendi kalesine kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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