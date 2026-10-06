Karşıyaka, 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

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ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde 1923 Afyonkarahisarspor'u evinde yenik duruma düştüğü maçta mağlup eden Karşıyaka tur atladı: 3-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 26 ve 51'inci dakikalarda Eren Arda Şan ile 76'ncı dakikada Erhan Öztürk attı. Konuk ekibin tek golünü 19'uncu dakikada ev sahibinden Hıdır Aytekin kendi kalesine kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı