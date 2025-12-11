Karşıyaka'dan TFF'ye iptal başvurusu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, grupta 12'nci haftada oynanan tüm maçlarının iptalini talep etti. Yeşil-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazılı olarak başvuru gerçekleştirdi. TFF'ye dilekçe veren İzmir'in köklü temsilcisi 6 ile 7 Aralık tarihlerinde oynanan 12'nci hafta maçlarının ligin adil ve eşit olması için iptal edilmesini istedi. TFF, ligde geçen hafta sonu oynanan maçların ardından 8 Aralık Pazartesi günü amatör lisansla profesyonel takımlarda forma giyerek bahis oynadıkları tespit edilen futbolcuları tedbirli olarak PFDK'ya sevketmişti. Karşıyaka sevklerden 1 gün önce 7 Aralık'ta Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Tedbirli olarak kurula sevk edilen Eskişehirsporlu iki oyuncu da Karşıyaka'ya karşı o maçta ilk 11'de görev yapmıştı. Karşıyaka'nın TFF'ye verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Yapılan bu sevk kulübümüzün eksik kadro ancak rakip Eskişehirspor'un ise tam kadro ile çıktığı maçtan tam olarak 1 gün sonrasında yapılmış olup esasen bu durumun hakkaniyete de aykırı olduğu açıktır. Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile yaşanan eşitsizliklerin önüne geçmek ve hakkaniyeti sağlamak amacıyla 08.12.2025 tarihinden geriye dönük olarak TFF Nesine 3. Lig 4. Grup maçlarının iptali ile ileri bir tarihte yeniden oynanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz."