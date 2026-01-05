Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Haberler

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finali için Adana'ya gelirken Başkan Sadettin Saran, polislerle girdiği diyalogda izleyenleri gülümsetti. Otel önünde güvenlik önlemi alan polisleri selamlayan Sadettin Saran, "Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?" diyerek yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu'nda Samsun spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi.

FENERBAHÇE OTELE YERLEŞTİ

Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti. Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu.

SADETTİN SARAN'DAN POLİSLERE ESPRİLİ SÖYLEM

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" diye konuştu. Öte yandan Sadettin Saran'ın otel önünde karşı karşıya geldiği polislere söylediği şey o anlara damga vurdu.

''BENİ KORUYOR MUSUNUZ?''

Başkan Saran, otel önünde güvenlik önlemi alan spor şube polislerine dönüp espri yaparak, "Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Bu eğlenceli anlar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

