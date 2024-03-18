Kars'ta Atletizm Yarışmaları Düzenlendi
Kars Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışmalara 141 sporcu katıldı ve kategorilerinde ilk 4'e giren sporcular ödüllendirildi.
Kars'ta 141 sporcunun katımlıyla atletizm yarışmaları yapıldı.
Kars Atletizm Sahası'nda Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Bayrak Yarışmaları ve Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği Yarışmaları düzenlendi.
Yarışmalara 59'u bayan, 82'si erkek olmak üzere toplam 141 sporcu katılım sağladı.
141 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda kategorilerinde ilk 4'e giren sporcular ise ödüllendirildi.
Kategorilerinde ilk 4'e girin sporcuların madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir tarafından verildi. - KARS