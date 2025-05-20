Kars KYK Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında 5. Oldu

Kars KYK Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında 5. Oldu
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Kars KYK Voleybol takımı, Denizli'de düzenlenen Yurtlig Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda bölge birincisi olmanın ardından Türkiye 5'incisi oldu. 98 genç sporcunun mücadele ettiği organizasyonda heyecan doruktaydı.

Bölge birincisi olan Kars KYK Voleybol takımı Türkiye Şampiyonasına katıldı

Yurtlig Voleybol Türkiye Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde bu yıl Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlendi. 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kınıklı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmalarda, 8 farklı ilden gelen 98 genç sporcu kıyasıya mücadele etti. Bir hafta süren organizasyonda Yurtlig Voleybol heyecanı hem tribünlerde hem de sahada yüksek tempoda yaşandı.

Şampiyonanın final karşılaşması büyük bir ilgiyle takip edildi. Şampiyonada Kars KYK Voleybol takımı Türkiye 5'incisi oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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