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Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor Maçına Hazırlanıyor

Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor Maçına Hazırlanıyor
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Kars 36 Spor, Pazar günü oynayacağı Ünye 1957 Spor karşılaşması öncesinde Teknik direktör Bülent Ayan yönetiminde yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor. Takım, rakiplerinden galibiyet almayı hedefliyor.

Kars 36 Spor, hafta sonu oynayacağı Ünye 1957 Spor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, Teknik direktör Bülent Ayan, nezaretinde yaptığı yoğun antrenmanlarla galibiyet için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Bölgesel Amatör Lig 2'inci grupta mücadele eden Kars 36 Spor, Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekerken, teknik ekip oyuncuların motivasyonunu en üst seviyeye taşımak için yoğun çaba harcıyor.

Teknik direktör Bülent Ayan, yaptığı değerlendirmede, rakibin güçlü bir ekip olduğunu ancak kendi oyun planlarına güvendiklerini belirtti. Ayan, "Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımın sahadaki performansı ve disiplinine güvenim tam" dedi.

Kars 36 Spor taraftarları da takımlarına olan desteklerini sürdürüyor. Yeşil beyazlı taraftarlar, Pazar günü tribünlerde yerlerini alacaklarını, takıma destek vereceklerini kaydettiler. Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, hem ligdeki sıralama hem de takımın moral motivasyonu açısından büyük önem taşıyor. Kars 36 Spor, bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak hem taraftarlarını sevindirmek hem de üst sıralara çıkmak istiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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