Kars 36 Spor, Hükmen Galip Gelerek Sezonu Tamamladı

Kars 36 Spor, Hükmen Galip Gelerek Sezonu Tamamladı
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor, Gümüşhane Spor'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edilerek sezonu galibiyetle tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor, sezonun son haftasında oynanması planlanan karşılaşmada Gümüşhane Spor'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.

Rakibinin maça çıkmaması sonucu Kars 36 Spor, 3 puanı hanesine yazdırarak sezonu galibiyetle tamamladı. Alınan bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip, sezonu moralli noktaladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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