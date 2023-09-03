Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekipte futbolcuların istekli ve hırslı olmaları teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor 2023-2034 futbol sezonu öncesinde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde hazırlıklarını Halit Paşa Sentetik Sahada yapıyor. Teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı yapılan çalışmalarda hata yapan futbolcular sık sık uyarılıyor. Yeşil beyazlı ekipte futbolcuların özelikle çift kale maçlarda hırslı olmaları dikkatlerden kaçmıyor.

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Orhan Tetik, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok iyi bir takım kurduk. Bu sezon hedefimiz 3. lig, bu istikamette transfer çalışmalarımızda sürüyor. Eksik olan bölgelere transferde yapıyoruz. İnşallah Kars'ı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor 2023-2024 sezonu karşılaşmalarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynayacak. - KARS