Kars 36 Spor, BAL Ligi'nde yer almak için baraj maçına çıkacak
Kars 36 Spor, 2024-2025 futbol sezonunda BAL Ligi'nde yer alabilmek için Kars DSİ Spor ile baraj maçı oynayacak. Baraj maçının galibi BAL Ligi'nde yer alacak.
Kars 36 Spor 2024-2025 futbol sezonunda BAL Liginde yer alması için Kars DSİ Spor ile baraj maçı oynayacak. Baraj maçının galibi BAL Ligi'nde yer alacak.
2023-2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde yer alan ve istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan yeşil beyazlı ekip, 18 Mayıs 2024 tarihinde oynayacağı DSİ Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Erol Batur, nezaretinde hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekip, DSİ karşılaşmasından galip ayrılarak yeniden BAL liginde yer almak istiyor.
Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü oynanacak olan Kars 36 Spor, DSİ Spor karşılaşması saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi. - KARS