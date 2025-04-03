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Kars 36 Spor, Arhavi 08 Spor Maçına Hazırlanıyor

Kars 36 Spor, Arhavi 08 Spor Maçına Hazırlanıyor
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor, hafta sonu oynanacak Arhavi 08 Spor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Ayan galibiyet hedefinde olduklarını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor, Arhavi 08 Spor, karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

BAL Ligi 2'inci grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip hafta sonu oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kars 36 Spor, teknik direktör Bülent Ayan, nezaretinde yapılan antrenmanda taktik çalışmalarına ağırlık verirken, oyuncuların motivasyonunu yüksek tutmak için özel antrenman programları uygulanıyor. Yeşil beyazlı ekip, kendi sahasında avantajı kullanmak istiyor.

Kars 36 Spor'un kendi sahasında oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılacağını ifade eden Teknik direktör Bülent Ayan, "Kars 36 Spor'un gücü belli, kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle Arhavi karşılaşmasından galip ayrılacağız" dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor Arhavi 08 Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlere belli oldu. Karşılaşmayı Bingöl Bölgesi hakemlerinden Bestamin Üçkaç yönetecek. Üçkaç'ın yardımcılıklarını Kenan Gende ve Mehmet Şeref Perihan yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Hüseyin Yanık. 6 Nisan 2025 Pazar günü Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Kars 36 Spor yönetimi hafta sonu oynanacak olacak Kars 36 Spor, Arhavi 08 Spor karşılaşmasına tüm Karslıları davet etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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