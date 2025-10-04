Karlıova'da Geleneksel At Yarışları Düzenlendi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde, Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi. Van, Muş, Kars ve Erzurum'dan da yarışmacıların katıldığı etkinlikte dereceye girenlere toplam 500 bin lira ödül verildi.

Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde, kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi. Etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Büyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Kiğı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Varol katıldı.

Erbane ve halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Van, Muş, Kars ve Erzurum'dan da gelen 70 yarışmacının katılımıyla 5 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren 15 kişiye toplamda 500 bin TL para ödülü ve kupa verildi. Etkinlikte vali Ahmet Hamdi Usta, İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticinin katılımıyla düzenlenen yarışmada şampiyon olan Şenli ailesine altın madalya ve plaketlerini verdi.

VALİ USTA: YARIŞLARI ULUSAL DÜZEYE TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUM

Vali Usta, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bundan sonraki organizasyonlarda daha iyisini yapacaklarını söyledi. Yarışmanın yapıldığı ilk yıllara göre büyük gelişme gösterdiğini dile getiren Vali Usta, bundan sonraki yıllarda daha güzelini yapacaklarını belirtti. Bu yıl da yarışların sürdürülmesini sağlayan Kaymakam Abdulselam Bıçak ile Belediye Başkanı Veysi Bingöl'e teşekkür eden Usta, şöyle konuştu:

"Kulakları çınlasın, önceki Kaymakamımız Tufan Bağır Gilan bana gelip böyle bir etkinliği tertip etmek istediğini ifade ettiği zaman çok mutlu olmuştum. Terörsüz Türkiye sürecinde bölgede yapmayı gerektirdiğimiz bu kardeşlik ve barış ortamını biz 3 yıl önce Karlıova'da sağladık. Hakikaten yıllardan beri yapılmayan bu etkinliğin 3 yıldan beri yapılıyor olması ve gelecek yıllarda daha ilerleyerek yapılacak olması başta Karlıova olmak üzere bölgeye de büyük bir katkı koyacağını ben düşünüyorum. Bu sadece Karlıova ile ilgili değil, ileriki süreçte bölgesel ve ulusal bir nitelik kazanacak diye de ben ümit ediyorum. Bu anlamda destek veren çok sayıda kurumumuz var. Emek veren herkese, katkı veren herkese ben çok çok teşekkür ediyorum. Bingöl Belediye Başkanımızla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte de valilik olarak her türlü desteği verip ulusal düzeye taşıyacağımıza ben inanıyorum."

ERDAL ARIKAN: ARTIK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONUMUZ OLACAK

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sunmaya devam etmesini temenni ettiklerini ifade ederek, "Bu heyecanın, bu coşkunun her gün artması için de sadece buradaki Karlıova'daki insanların görevi değil, Bingöl'deki tüm insanların buna sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu artık bizim çok önemli bir organizasyonumuz, önemli bir parçamız olacak. Bunu daha da geliştirmemiz, büyütmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ABDULSELAM BIÇAK: KALABALIK VE COŞKU YİNE BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ

Kaymakam Bıçak da ilçeleri adına böylesine önemli bir organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Yıllardır devam eden bu organizasyonu sistematik bir hale getirerek kaymakamlığımız himayesine alan ve bu organizasyonun temellerini atan önceki dönem kaymakamımız Sayın Tufan Bağır Gilan'a da teşekkür ediyorum. Organizasyona katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllar sonra ilçede yeniden at yarışlarının yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ise, "Bu geleneksel at yarışları, dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bir etkinliktir. Uzun zamandır gerçekleştiremiyorduk. Son birkaç yıldır yeniden düzenlemeye başladık ve bugün burada gördüğümüz kalabalık ve coşku yine bizleri çok mutlu etti" dedi.