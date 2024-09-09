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En golcü 10 futbolcu listesinde Süper Lig'den de bir isim var

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Kariyerinde 900 gol barajını aşan Cristiano Ronaldo, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isim oldu. Transfermarkt'ın listesine göre, Ronaldo'yu Lionel Messi ve Robert Lewandowski takip ediyor. Listede Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko da ilk 10'da yer alıyor.

Portekiz formasıyla Hırvatisan ağlarını havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinde 900 gole ulaşmıştı. Ronaldo'nun zirvesinde bulunduğu aktif futbolcular arasında en çok gol atanlar listesinde, Fenerbahçeli Edin Dzeko da yer alıyor.

ZİRVEDE RONALDO VAR

Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi. Zirvede Ronaldo bulunurken, ikinci sırada Lionel Messi ve üçüncü basamakta Robert Lewandowski yer aldı. İlk 10 sıranın içine ise Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Edin Dzeko da girdi.

EN GOLCÜ İSİMLER

  • 1. Cristiano Ronaldo - 901 gol
  • 2. Lionel Messi - 838 gol
  • 3. Robert Lewandowski - 655 gol
  • 4. Luis Suarez - 573 gol
  • 5. Karim Benzema - 473 gol
  • 6. Cavani - 457 gol
  • 7. Neymar - 439 gol
  • 8. Edin Dzeko - 432 gol
  • 9. Hulk - 426 gol
  • 10. Eran Zahavi - 412 gol
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Lionel Messi Edin Dzeko Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (1)

isimsiz1234:

immobile yok mu

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