En golcü 10 futbolcu listesinde Süper Lig'den de bir isim var

Portekiz formasıyla Hırvatisan ağlarını havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinde 900 gole ulaşmıştı. Ronaldo'nun zirvesinde bulunduğu aktif futbolcular arasında en çok gol atanlar listesinde, Fenerbahçeli Edin Dzeko da yer alıyor.

ZİRVEDE RONALDO VAR

Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi. Zirvede Ronaldo bulunurken, ikinci sırada Lionel Messi ve üçüncü basamakta Robert Lewandowski yer aldı. İlk 10 sıranın içine ise Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Edin Dzeko da girdi.

EN GOLCÜ İSİMLER