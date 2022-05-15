Ölümlü kazaya karışmıştı! Serbest bırakılan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı - Haberler

Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek´e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇOK ÜZÜCÜ, İSTENMEYEN BİR OLAY YAŞANDI"

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaalp, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"HİÇBİR KUSURUM OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Kayaalp, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise, "Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.