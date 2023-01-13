Kardeşinin yanına gitti! Karagümrük'ten ayrılan Jimmy Durmaz'ın yeni adresi şaşırtmadı
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Fatih Karagümrük ile yolları ayıran Jimmy Durmaz'ın yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu vatandaşı olduğu İsveç'e geri döndü ve AIK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jimmy Durmaz burada kardeşi Elias Durmaz ile takım arkadaşı olacak.
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılan Jimmy Durmaz'ın yeni adresi İsveç oldu. Deneyimli futbolcu, AIK ile resmi sözleşmeye imza attı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
İsveç Milli Takımı forması giyen Jimmy Durmaz, İsveç Ligi ekiplerinden AIK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.
KARDEŞİYLE AYNI TAKIMDA OLACAK
Jimmy Durmaz, AIK'da kendisi gibi İsveç vatandaşı olan 22 yaşındaki kardeşi Elias Durmaz da geçtiğimiz günlerde kulüple sözleşme imzalamıştı.