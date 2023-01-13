Kardeşinin yanına gitti! Karagümrük'ten ayrılan Jimmy Durmaz'ın yeni adresi şaşırtmadı

Fatih Karagümrük ile yolları ayıran Jimmy Durmaz'ın yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu vatandaşı olduğu İsveç'e geri döndü ve AIK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jimmy Durmaz burada kardeşi Elias Durmaz ile takım arkadaşı olacak.