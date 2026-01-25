Haberler

İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Karate Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlarından Karate 1 Premier Lig'in ilk etabı İstanbul'da sona erdi. Türkiye, 2 altın ve 2 gümüş madalya ile 4 madalyada 2. oldu.

Dünya Karate Federasyonunun en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in ilk etabı, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 23 Ocak'ta başlayan ve 3 gün süren organizasyonda mücadele eden milli sporcular, önemli bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı sporculardan 60 kiloda Eray Şamdan ve 61 kiloda Fatma Naz Yenen altın, 60 kiloda Nuri Kılıç ile 75 kiloda Ömer Faruk Yürür ise gümüş madalya kazandı.

Toplamda 80 ülkeden 380 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye, 2'si altın, 2'si gümüş toplam 4 madalyayla organizasyonu 2. sırada noktaladı.

Mısır ise 2'si altın, 3'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti ve ilk sırada turnuvayı tamamladı. Kazakistan da 2 altınla organizasyonda 3. oldu. Ayrıca Japonya, toplam 9 madalyayla (1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz) turnuvayı 4. sırada bitirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Dünya çapında prestije sahip Karate 1 Premier Lig'i İstanbul'da başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımızın kazandığı madalyalar, Türk karatesinin geldiği noktayı net şekilde ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği olan sporcularımıza, teknik ekibimize, hakemlerimize ve organizasyon ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun sportif seviye ve kalitesiyle uluslararası çevrelerden tam not aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi

Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu