İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig sona erdi

Dünya Karate Federasyonunun en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in ilk etabı, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 23 Ocak'ta başlayan ve 3 gün süren organizasyonda mücadele eden milli sporcular, önemli bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı sporculardan 60 kiloda Eray Şamdan ve 61 kiloda Fatma Naz Yenen altın, 60 kiloda Nuri Kılıç ile 75 kiloda Ömer Faruk Yürür ise gümüş madalya kazandı.

Toplamda 80 ülkeden 380 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye, 2'si altın, 2'si gümüş toplam 4 madalyayla organizasyonu 2. sırada noktaladı.

Mısır ise 2'si altın, 3'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti ve ilk sırada turnuvayı tamamladı. Kazakistan da 2 altınla organizasyonda 3. oldu. Ayrıca Japonya, toplam 9 madalyayla (1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz) turnuvayı 4. sırada bitirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Dünya çapında prestije sahip Karate 1 Premier Lig'i İstanbul'da başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımızın kazandığı madalyalar, Türk karatesinin geldiği noktayı net şekilde ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği olan sporcularımıza, teknik ekibimize, hakemlerimize ve organizasyon ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun sportif seviye ve kalitesiyle uluslararası çevrelerden tam not aldığı öğrenildi.