Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

İkinci İngiltere mecerası da umduğu gibi geçmeyen Ozan Tufan, Süper Lig'e dönme kararı aldı. Ailesinin de Türkiye'ye dönmesini istediği 28 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Beşiktaş olması bekleniyor.

Hull City forması giyen Ozan Tufan, adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor. Ailesiyle birlikte yeniden Türkiye'ye dönme taraftarı olan Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımında en çok görmek istediği oyunculardan biri.

UMDUĞU GİBİ GEÇMEDİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'deki düzenli yerini kaybeden Ozan Tufan, Hull City'nin bu sezon Premier Lig'e çıkamaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı.

GÜNEŞ'İN TALEBESİ

Şenol Güneş döneminde Bursaspor'da ve A Milli Takım'da düzenli olarak forma giyen Ozan, hocasının ısrarına rağmen tercihini Beşiktaş'tan değil Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

SÖZ ACUN ILICALI'DA

Ozan Tufan'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro ödeyen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu transferdeki en büyük söz sahibi olarak gözüküyor.