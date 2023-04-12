Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

Spor Haberleri

İkinci İngiltere mecerası da umduğu gibi geçmeyen Ozan Tufan, Süper Lig'e dönme kararı aldı. Ailesinin de Türkiye'ye dönmesini istediği 28 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Beşiktaş olması bekleniyor.

Hull City forması giyen Ozan Tufan, adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor. Ailesiyle birlikte yeniden Türkiye'ye dönme taraftarı olan Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımında en çok görmek istediği oyunculardan biri.

Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'deki düzenli yerini kaybeden Ozan Tufan, Hull City'nin bu sezon Premier Lig'e çıkamaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı.

Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

Şenol Güneş döneminde Bursaspor'da ve A Milli Takım'da düzenli olarak forma giyen Ozan, hocasının ısrarına rağmen tercihini Beşiktaş'tan değil Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

Ozan Tufan'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro ödeyen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu transferdeki en büyük söz sahibi olarak gözüküyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Şenol Güneş Ozan Tufan Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title