Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ereceği sarı-kırmızılılar ile devam etmek istediğini yakın çevresine açıkladı. Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak gelen ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu olan Osimhen, taraftarlarla da güçlü bir bağ kurdu. Osimhen'in nihai kararının Haziran ayının ilk haftasında netleşeceği belirtiliyor.
Süper Lig devi Galatasaray ile şampiyonluğa koşan ve attığı gollerle sezona damgasını vuran yıldız golcü Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu.
KARARINI VERDİ
Galatasaray'ın takımda tutmak için canla başla mücadele ettiği Nijeryalı yıldızın da Galatasaray ile kurduğu bağ transferde önemli bir yer tutarken yıldız ismin kararını yakın çevresini söylediği öğrenildi. İtalyan devi Napoli ile sözleşmesi devam eden yıldız golcüye Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgi gösterirken, Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler geliyor. Ancak Galatasaray, Osimhen'in kalıcı transferi için kararlı adımlar atmaya hazır.
"KALMAYA DAHA YAKINIM"
Akşam'da yer alan habere göre, taraftarın sevgilisi olan Osimhen'in ilk kez transferine dair net konuşurken yakın çevresine "Galatasaray'da kalmaya yakınım" dediği öğrenildi. Osimhen'in kalma fikrine sıcak baktığı, transferle ilgili nihai kararın ise haziran ayının ilk haftasında netleşeceği belirtiliyor.