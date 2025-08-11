Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi

Galatasaray'ın 2023 yılında Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkeklerde şampiyon olmasının ardından Fenerbahçe Kulübü, Sarı-kırmızılıların usulsüz sporcu yarıştırdığını öne sürerek Türkiye Yüzme Federasyonu'na (TYF) itiraz etmişti.

GALATASARAY DİSKALİFİYE EDİLDİ

Türkiye Yüzme Federasyonu 4 ay süren soruşturmasını tamamladı. Buna göre TYF, Galatasaray'ın Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığına karar verdi ve sarı-kırmızılılar diskalifiye edildi. Söz konusu karar Galatasaray ve Fenerbahçe'ye iletildi.

KUPA FENERBAHÇE'YE VERİLDİ

Tahkim Kurulu'nun verdiği karar ile birlikte Galatasaray'a verilen kupanın geri alınıp Fenerbahçe'ye verildi.

BU SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?

4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği ifade edilmişti. Ancak Galatasaray adına yarışlara katılan Doğa Çelik'in vizesinin 30 Eylül 2022'te bittiği belirtildi.

Fenerbahçe, 7 Ekim 2024'teki itirazında, Doğa Çelik'in diskalifiye edilerek Galatasaray'a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti.

Yüzme Federasyonu'nun incelemesine göre Doğan Çelik'in 2 yıl içerisinde 17 yarışta yer aldığı ortaya çıktı. Çelik'in, 100 serbest bireysel yarışında bronz madalyasının alındığı öğrenildi. Diskalifiyeler sonucu 264.5 puan ile açık yaş erkeklerde şampiyon olan Galatasaray'ın 60 puanının silindiği, bunun sonrasında Fenerbahçe'ye 10 puan eklendiği ifade edildi. 243 puanla şampiyonayı ikinci bitiren Fenerbahçe 253 puana yükselirken, Galatasaray'ın puanı 204.5'e indirildiği vurgulandı.