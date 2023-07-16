Karamürsel'de Geleneksel Atıcılık Yarışması Düzenlendi

Karamürsel Belediyesi ile Karamürsel Avcılık ve Atıcılar İhtisas Kulübü işbirliğinde düzenlenen 30. Geleneksel Atıcılık Yarışması, Karapınar Mahallesi Kum Ocakları Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya protokol üyeleri ve izleyiciler katıldı. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Karamürsel Belediyesi ile Karamürsel Avcılık ve Atıcılar İhtisas Kulübü işbirliğinde 30. Geleneksel Atıcılık Yarışması düzenlendi.

Karapınar Mahallesi Kum Ocakları Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, izinli olan Karamürsel Kaymakamı yerine vekalet eden Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Karamürsel Avcılık ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Rıdvan Yılmaz ile izleyiciler katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri organizasyona katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparak Karamürsel'in adını duyurmak istediklerini kaydetti.

Protokol üyelerinin de atış yaptığı yarışma sonunda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.