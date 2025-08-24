Karaman FK ve Bucaspor 3-3 Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü, sahasında Bucaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta kaydedilen goller ve oyuncuların performansları dikkat çekti.
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Göktan Demeli, Yiğit Çam, İsmail Ertunç,
Karaman FK: Abdulaziz Demircan, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Şamil Başaran (Sadi Karaduman dk. 89), İlke Tankul, Ali Mert Aydın, Oğuz Çolak, Sabrican Vural (Cem Aktaş dk. 77), Abdulkadir Sönmez, Cihat Aktaş, Emre Toptan
Bucaspor: Berkin Özgür, Osman Işıklı, Berke Örer (Oğuz Taylan Caner dk. 87), Buğra Akçagün (Mecit Sercan Deniz dk. 60), Yılmaz Özeren, Hasancan Yıldız, Umut Hepdemirgil (Dorukhan Dülger dk. 85), Murat Komili, Doğan Çamlı, Emir Bilgin, Ali Emir Pervanlar,
Goller: İlke Tankul (dk.33 ve 55), Ali Mert Aydın (dk. 87), (Karaman FK), Buğra Akçagün (dk. 36), Murat Komili (dk. 62), Berke Örer (dk. 76) (Bucaspor)
Sarı kartlar: Emir Bilgin, Mecit Sercan Deniz (Bucaspor) - KARAMAN