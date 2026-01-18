Haberler

TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 Kepezspor: 4

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Karaman Futbol Kulübü, evinde Kepezspor'a karşı 4-0'lık bir skorla mağlup oldu. Maçta goller Murat Yılmaz (2), Burak Çolak ve Serhat Siyahtaş'tan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Kepezspor'a 4-0 yenildi.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Mustafa Ünver, Hasan Hüseyin Tetik, Ahmet Fındık,

Karaman FK: Emir Ali Demirkollu, Yusuf Yardımcı, Mustafa Emir Meşe, Emir Can Sayar, Fatih Kızılay, Mustafa Çolak, Ömer Faruk Çalışkan, Umut Buğra Çınar, Hasan Akpınar, Furkan Koyuncu (Melih Eren Uluer dk. 72), Mustafa Murat Uslu

Kepezspor: Tarık Emre Arslan, Volkan Fındıklı, Emrah Taysı, Selim Ay, Kerem Çağtay, Murat Yılmaz (Nurhak Kazandioğlu dk. 90+1), Berat Satılmış, Burak Çolak, Furkan Çil (Serhat Siyahtaş dk. 72), Reşat Yavuzay (Lyameıyaz Karslı dk. 82), Alp Ada Abay

Goller: Murat Yılmaz (dk. 14 ve 48), Burak Çolak (dk. 60), Serhat Siyahtaş (dk. 90+1) (Kepezspor)

Sarı kartlar: Mustafa Emir Meşe, Fatih Kızılay (Karaman FK), Burak Çolak (Kepezspor) - KARAMAN

