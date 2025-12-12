Haberler

TFF 2. Lig: Karaman FK: 1 Kastamonuspor: 2

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü, evinde Kastamonuspor'a 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Karaman FK'nın golünü Hasan Akpınar atarken, Kastamonuspor'un gollerini Mertan Caner Öztürk ve Mustafa Arda Kartal kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Kastamonuspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mehmet Kirişçioğlu, Mehmet Erdoğan

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı, Eyüpcan Delibalta, Ali Mert Aydın (Hasan Ali Şen dk. 90+3), Oğuz Çolak, Abdulkadir Sönmez, Sadi Karaduman, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Hasan Akpınar, Samet Dağlı (Mustafa Emir Meşe dk. 76),

Kastamonuspor: Haktan Şentürk, Sakıb Aytaç, İbrahim Halil Talay, İsmail Güven, Kadir Ari, Batuhan Günaldı (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 71), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (Gürkan Başkan dk. 90), Gökdeniz Tandoğan (Emir Açıkgöz dk. 57), Mertan Caner Öztürk, Mustafa Arda Kartal

Goller: Hasan Akpınar (dk. 13) (Karaman FK), Mertan Caner Öztürk (dk. 32 Pen.), Mustafa Arda Kartal (dk. 89) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı (Karaman FK), Emir Açıkgöz, Kadir Ari (Kastamonuspor) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
