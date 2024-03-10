Karaman FK, Isparta 32 Spor'a 3-2 yenildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Karaman FK, sahasında Isparta 32 Spor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Alper (2) gol atan Karaman FK'ya karşılık Muhlis, Alim ve Zeki Mert'in golleriyle Isparta 32 Spor galip geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'a 3-2 yenildi.
Hakemler: Taner Tuncer, Mustafa Tosun, Recep Güneş,
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun, İbrahim Can (Ata Berk dk. 86), Anıl Gözütok (Oktay dk. 46), Erdem, Anıl Batın, Ömer Faruk (Ahmet Karademir dk. 72), Berkan Burak (Kadir Kaan dk. 46)
Isparta 32 Spor: Alp, Samet, Emre Can (Caner dk. 57), Cemal, Alim (Furkan dk. 90), İsmet, Muhlis (Efe Can dk. 90), Eyüpcan, Gürkan, Zeki Mert (Ömer Çiçek dk. 79), Mustafa
Goller: Alper (dk. 54, 79) (Karaman FK) Muhlis (dk. 2), Alim (dk. 45), Zeki Mert (dk. 69), (Isparta 32 Spor),
Sarı kartlar: Alper, İbrahim Can, (Karaman FK) Samet, (Isparta 32 Spor) - KARAMAN